Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рассматриваем несколько концепций двойного гражданства – Пристайко

Пятница, 1 ноября 2019, 10:22
Рассматриваем несколько концепций двойного гражданства – Пристайко

Украинские власти рассматривает несколько концепций введения двойного гражданства в Украине.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью ТСН.ua

Прямая речь: "Я бы сказал, что сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций.

Концепции иногда сложные, иногда интересные. Например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе.

Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет приниматься во внимание.

Есть определенный ряд концепций, которые мы сейчас прорабатываем. Не забудьте, что в этот процесс вовлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД".

Детали: По словам Пристайко, очень много институций, которые должны высказаться об этой идее – и сейчас "идут дискуссии между ними".

"Я думаю, дальше мы будем привлекать все больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам", – сказал министр.

Предыстория:

  • В июле президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран. Также он поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
  • В октябре вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине нужно ввести двойное гражданство для украинцев из диаспоры.
  • Сейчас двойное гражданство в Украине запрещено, однако некоторые граждане имеют паспорта других стран – в частности, России, Венгрии, Израиля и других стран.

Темы: гражданствопаспорт МИДПристайко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
гражданство
ФСБ планирует найти "гражданство РФ" у военного руководства Украины – СБУ
Парламент Молдовы поддержал предоставление гражданства всем детям, рожденным в стране
У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: