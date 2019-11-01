Рассматриваем несколько концепций двойного гражданства – Пристайко

Украинские власти рассматривает несколько концепций введения двойного гражданства в Украине.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью ТСН.ua

Прямая речь: "Я бы сказал, что сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций.

Концепции иногда сложные, иногда интересные. Например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе.

Возможно более широкое привлечение украинцев за рубежом. Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет приниматься во внимание.

Есть определенный ряд концепций, которые мы сейчас прорабатываем. Не забудьте, что в этот процесс вовлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД".

Детали: По словам Пристайко, очень много институций, которые должны высказаться об этой идее – и сейчас "идут дискуссии между ними".

"Я думаю, дальше мы будем привлекать все больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам", – сказал министр.

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