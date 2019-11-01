Рада после часа препирательств рассмотрела важный законопроект

Верховная Рада после почти часа споров поддержала в первом чтении и за основу законопроект о противодействии отмыванию средств.

Источник: заседание Верховной Рады 1 ноября

Детали: Во время утреннего пленарного заседания в пятницу народные избранники почти час спорили по поводу процедурных решений.

В частности, сначала оппозиционная сила "Европейская солидарность" требовала в 13.00 перейти к "разному" и начать выступления нардепов.

Спикер Дмитрий Разумков предлагал продолжить работу Верховной Рады до 16.00 и до 15.00 заниматься вопросами повестки дня, а с 15.00 до 16.00 перейти к разному. Такое решение народные депутаты не поддержали.

Также парламент провалил предложение главы ВР рассмотреть вопрос повестки дня до окончания заседания 14.00. Оппозиционные силы настаивали перейти к разному.

В то же время, министр финансов Оксана Маркарова попросила нардепов принять в первом чтении проект закона "о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

По словам Маркаровой, законопроект № 2179 важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции. Проект закона подал в Верховную Раду премьер-министр Алексей Гончарук.

После короткой дискуссии нардепы все же решили вернуться к законопроекту.

Законопроект поддержали в первом чтении и за основу 278 голосами с учетом предложений комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законороект за основу, однако глава комитета Данил Гетманцев заверил, что ко второму чтению законопроекта пересмотрят размеры штрафов и изымут все пункты, которые касаются полномочий СБУ относительно осуществления проверок бизнеса.

Фото: "Слуга народа"

Целью законопроекта указывают совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, противодействие отмыванию средств.

Документ предусматривает поднятие планки осуществления финансового мониторинга со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн и повышение ответственности за нарушение.

Также законопроект предлагает ввести ответственность за прохождение обучения терроризму (ст. 258-6), выезд из Украины и въезд в Украину с террористической целью (ст. 258-7).