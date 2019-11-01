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Кремль отреагировал на идею, чтобы РФ заплатила за восстановление Донбасса

Пятница, 1 ноября 2019, 15:51
Кремль отреагировал на идею, чтобы РФ заплатила за восстановление Донбасса

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает неудачной идею о выплатах Украине средств на восстановление Донбасса.

Источник: заявление Пескова, российское издание ТАСС

Таким образом Песков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания боевых действий в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Прямая речь: "Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс".

Детали: По словам Пескова, Россия в настоящее время вместе с рядом других стран "делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы".

На вопрос, возможно ли участие РФ в восстановлении Донбасса, Песков сказал: "Это зависит от того, что будет происходить, как будет (происходить – ред.) урегулирование и так далее".

Что было раньше: 31 октября Криклий в эфире телеканала "1+1" сказал: "Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию".

По результатам социологического опроса Киевского международного института социологии с 27 августа по 23 сентября, большинство украинцев считают, что оплачивать восстановление оккупированных территорий после деоккупации должна Россия, как страна-агрессор. 

Темы: РосcияУкраинаДонбасс
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