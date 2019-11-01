Яременко уходит с поста руководителя комитета, но есть одно но

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Пятница, 1 ноября 2019, 19:01

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, попавший в "Секс-скандал" в Верховной Раде, написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по вопросам международных связей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал он.

"Копию заявления, чтобы успокоить Давида и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже, потому что сейчас ем янтыки в лучшем месте Киева. Фотокопия заявления не позднее 23-00 будет размещена в комментариях к этому посту", - добавил Яременко.

В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение об… отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)".

"Хочу поздравить лично Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных... партнеров из фракции ОПЗЖ, которые смогли все это провернуть, оставшись формально стороне шантажа своих коллег из ПЕС, БЮТ и Голоса. Также хочу поздравить демократически избранное большинство в парламенте с чутким и внимательным отношением к коллегам. Из других фракций", - написал Яременко.

Предыстория:

  • В пятницу фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали освободить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам международных связей.
  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов: "После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".
  • Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей во фракцию и президента".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада скандал


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