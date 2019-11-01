Яременко уходит с поста руководителя комитета, но есть одно но

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, попавший в "Секс-скандал" в Верховной Раде, написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по вопросам международных связей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал он.

"Копию заявления, чтобы успокоить Давида и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже, потому что сейчас ем янтыки в лучшем месте Киева. Фотокопия заявления не позднее 23-00 будет размещена в комментариях к этому посту", - добавил Яременко.

В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение об… отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)".

"Хочу поздравить лично Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных... партнеров из фракции ОПЗЖ, которые смогли все это провернуть, оставшись формально стороне шантажа своих коллег из ПЕС, БЮТ и Голоса. Также хочу поздравить демократически избранное большинство в парламенте с чутким и внимательным отношением к коллегам. Из других фракций", - написал Яременко.

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