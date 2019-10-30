Яременко извинился перед Зеленским и женой за "секс-переписки" в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, попавший в скандал вокруг его переписки в Верховной Раде об оплаченых встречах с женщинами, попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.

"После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку", - написал тогда Яременко.

Сейчас он удалил этот пост и написал извинения:

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей во фракцию и президента".

Что было раньше: Это не первый раз смартфоны нардепов "Слуги народа" попадают в объектив камер фотографов в Верховной Раде.

В октябре СМИ сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника. Нардеп обещал абоненту, который подписан"Саша Яровой" поговорить относительно "сахара" и "океана" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.

До этого депутат Лиза Богуцкая случайно раскрыла планы "Пети" относительно декабрьского путча, Михаил Радуцкий нагнул мата и назвал Министра здравоохранения Зоряну Скалецкую (Черненко) "своим человеком", Елена Криворучкина от "Слуги народа" после принятия решения об отмене неприкосновенности депутатов решила написать "Любимому", что хочет заниматься любовью день и ночь.