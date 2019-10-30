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Папарацци сняли переписку "слуги народа" с проституткой, он говорит: постановка

Среда, 30 октября 2019, 11:29
Папарацци сняли переписку слуги народа с проституткой, он говорит: постановка

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Верховной Рады договаривался в онлайн-сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Сам Яременко уверяет, что переписка сфабрикована.

Источник: фото Букв, Facebook-страница Яременко

Детали: Из снимков в смартфоне нардепа видны два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам ..." и "Loveeto".

В частности, Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете сообщила преимущества: секс, встреча, свидание. Девушка указала, что ее не интересуют отношения. Затем нардеп начал переписываться с девушкой, возможно, другой:

  • Яременко:... условия встречи с тобой?
  • Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.
 

В среду нардеп написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.

Дословно Яременко: "После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны.

Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

 
Скриншот поста в Facebook
 
 

Яременко - председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

У него есть жена Виктория и двое детей - дочь и сын.

Что было раньше: Это не первый раз смартфоны нардепов "Слуги народа" попадают в объектив камер фотографов в Верховной Раде.

В октябре СМИ сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника. Нардеп обещал абоненту, который подписан"Саша Яровой" поговорить относительно "сахара" и "океана" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.

До этого депутат Лиза Богуцкая случайно раскрыла планы "Пети" относительно декабрьского путча, Михаил Радуцкий нагнул мата и назвал Министра здравоохранения Зоряну Скалецкую (Черненко) "своим человеком", Елена Криворучкина от "Слуги народа" после принятия решения об отмене неприкосновенности депутатов решила написать "Любимому", что хочет заниматься любовью день и ночь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСлуга народаскандал
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