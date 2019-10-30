Папарацци сняли переписку "слуги народа" с проституткой, он говорит: постановка

13253 просмотра
Среда, 30 октября 2019, 12:29

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко 29 октября во время работы в сессионном зале Верховной Рады договаривался в онлайн-сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Сам Яременко уверяет, что переписка сфабрикована.

Источник: фото Букв, Facebook-страница Яременко

Детали: Из снимков в смартфоне нардепа видны два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам ..." и "Loveeto".

В частности, Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете сообщила преимущества: секс, встреча, свидание. Девушка указала, что ее не интересуют отношения. Затем нардеп начал переписываться с девушкой, возможно, другой:

  • Яременко:... условия встречи с тобой?
  • Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.
 

В среду нардеп написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.

Дословно Яременко: "После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны.

Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку".

 
 

Яременко - председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

У него есть жена Виктория и двое детей - дочь и сын.

Темы: Верховная Рада Слуга народа скандал


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада сделала шаг к защите культурных ценностей на оккупированных территориях 30 октября 2019, 12:48
"Слуга народа" разрешит арестовать Дубневича 30 октября 2019, 11:38
ЦИК приблизила к проходу в Раду еще одного нардепа 29 октября 2019, 16:07
Все новости
Главные новости
Зеленский рассказал о трех этапах завершения войны
Зеленский рассказал, как хочет возвращать Донбасс и Крым
Застройщик Ваврыш: Мы с Ткаченко – партнеры по Одесской киностудии
В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет
Все новости
Опыт

"Медицинский каннабис помог мне стать лучше мамой"

18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів