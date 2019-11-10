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Полиция предотвратила заказное убийство

Воскресенье, 10 ноября 2019, 01:29

Правоохранители Киевской области предотвратили заказное убийство женщины, жизнь которой была оценена в $10 000.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции под оперативным сопровождением сотрудников СБУ и по процессуальным руководством Генпрокуратуры провели специальную операцию. В частности правоохранители разоблачили и предупредили совершение умышленного убийства по заказу", - говорится в сообщении.

Детали: Было установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. Далее с целью реализации запланированного она передала исполнителю информацию о жертве и деньги в сумме почти 4000 долларов.

Правоохранители задержали заказчицу в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме свыше 6 тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК (приготовление к совершению умышленного убийства по заказу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Темы: убийствоКиев
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