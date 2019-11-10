В Египте во время посадки загорелось шасси самолета авиакомпании SkyUp
В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp.
Источник: Министерство гражданской авиации Египта
Детали: У самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси.
Отмечается, что спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета.
После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ— JACDEC (@JacdecNew) November 9, 2019
Напомним:
- Летом авиакомпания анонсировала, что с 17 октября SkyUp запустит рейсы из Харькова и Львова в Прагу – и рейсы будут дважды а неделю.
- С 22 октября SkyUp должен открыть маршрут из Киева в чешский город Пардубице. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
powered by lun.ua