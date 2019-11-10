В Египте во время посадки загорелось шасси самолета авиакомпании SkyUp

167 просмотров
Воскресенье, 10 ноября 2019, 04:15

В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp.

Источник: Министерство гражданской авиации Египта

Детали: У самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси.

Отмечается, что спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета.

После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним:

  • Летом авиакомпания анонсировала, что с 17 октября SkyUp запустит рейсы из Харькова и Львова в Прагу – и рейсы будут дважды а неделю.
  • С 22 октября SkyUp должен открыть маршрут из Киева в чешский город Пардубице. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Темы: авария Египет


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вблизи Олимпийской прорвало трубу: автомобили поплыли в кипятке 5 ноября 2019, 17:49
Два человека погибли в ДТП в Черкасской области 3 ноября 2019, 05:31
В Канаде без электроснабжения остались около миллиона человек 2 ноября 2019, 04:58
Все новости
Главные новости
Лидером доверия жителей ОРДЛО является Путин – опрос
Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским
Вице-спикер Сейма Польши: Задержание Мазура - исключительно техническое
Министр: Слова Зеленского о стандартах новостей – недоразумение
Все новости
экология

Выбрасывать грузовик мусора ежеминутно. Что происходит в Мировом океане

Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

улыбнитесь!

Что делать, когда ты – папа, а ребенку нужна мама

Поиск по сайту
Архив
Весь архів