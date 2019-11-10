ООС: 18 обстрелов, один ранен

9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 14 обстрелов.

4 обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды у Майорская - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Дословно: "Вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет ".