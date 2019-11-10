В партии "Слуга народа" появился новый лидер
Народный депутат Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа".
Источник: Украинская правда
Детали: Решение о новом председателе "Слуги народа" партия приняла на съезде в воскресенье.
"Руководителем партии избран Александр Корниенко", - заявила со сцены депутат Евгения Кравчук.
Перед голосованием съезда за кандидатуру Корниенко претендент на должность озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие 4 года.
Дословно: "Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я хочу предложить. Первое - качественное изменение политики на местном уровне, второе - качественно новый подход к партийному строительству, третье - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко.
Также внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял решение разделить сборы политической силы на два этапа: вторая часть съезда партии должен состояться до 15 февраля 2020 года.
"До этого момента мы сможем провести процедуру подготовки местных партийных ячеек и изменить морально и юридически устаревший устав нашей партии", - заявил Корниенко.
Напомним,
- 10 ноября в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа", в ходе которого будет избран новый лидер партии вместо Разумкова.
- По словам лидера фракции "Слуги народа" в ВР Давида Арахамии, партию возглавит Александр Корниенко.
- В ходе съезда лидер партии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа".