В партии "Слуга народа" появился новый лидер

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 13:29

Народный депутат Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа".

Источник: Украинская правда

Детали: Решение о новом председателе "Слуги народа" партия приняла на съезде в воскресенье.

"Руководителем партии избран Александр Корниенко", - заявила со сцены депутат Евгения Кравчук.

Перед голосованием съезда за кандидатуру Корниенко претендент на должность озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие 4 года.

Дословно: "Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я хочу предложить. Первое - качественное изменение политики на местном уровне, второе - качественно новый подход к партийному строительству, третье - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко.

Напомним,

  • 10 ноября в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа", в ходе которого будет избран новый лидер партии вместо Разумкова.
  • По словам лидера фракции "Слуги народа" в ВР Давида Арахамии, партию возглавит Александр Корниенко.
  • В ходе съезда лидер партии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа". 

Украинская правда
Темы: Слуга народа


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