Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В партии "Слуга народа" появился новый лидер

Воскресенье, 10 ноября 2019, 12:29
В партии Слуга народа появился новый лидер

Народный депутат Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа".

Источник: Украинская правда

Детали: Решение о новом председателе "Слуги народа" партия приняла на съезде в воскресенье.

"Руководителем партии избран Александр Корниенко", - заявила со сцены депутат Евгения Кравчук.

Перед голосованием съезда за кандидатуру Корниенко претендент на должность озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие 4 года.

Дословно: "Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я хочу предложить. Первое - качественное изменение политики на местном уровне, второе - качественно новый подход к партийному строительству, третье - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко.

Также внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял решение разделить сборы политической силы на два этапа: вторая часть съезда партии должен состояться до 15 февраля 2020 года.

"До этого момента мы сможем провести процедуру подготовки местных партийных ячеек и изменить морально и юридически устаревший устав нашей партии", - заявил Корниенко.

Напомним,

  • 10 ноября в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа", в ходе которого будет избран новый лидер партии вместо Разумкова.
  • По словам лидера фракции "Слуги народа" в ВР Давида Арахамии, партию возглавит Александр Корниенко.
  • В ходе съезда лидер партии, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя "Слуги народа". 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: