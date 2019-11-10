В партии "Слуга народа" появился новый лидер

Народный депутат Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа".

Источник: Украинская правда

Детали: Решение о новом председателе "Слуги народа" партия приняла на съезде в воскресенье.

"Руководителем партии избран Александр Корниенко", - заявила со сцены депутат Евгения Кравчук.

Перед голосованием съезда за кандидатуру Корниенко претендент на должность озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие 4 года.

Дословно: "Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я хочу предложить. Первое - качественное изменение политики на местном уровне, второе - качественно новый подход к партийному строительству, третье - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины", - заявил Корниенко.

Напомним,