Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа"
Лидер партии "Слуга народа", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил свои полномочия в ходе съезда партии, который проходит 10 ноября в Киеве.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Решение Разумкова об отставке с поста лидера партии поддержали участники съезда.
Выступая на съезде, Разумкова заявил, что для повторения на местных выборах результатов парламентских выборов и успеха Владимира Зеленского на выборах президента партии необходимо создать широкую партийную структуру.
Дословно: "Следующее, где нам надо будет сделать так, чтобы сказать, что такого раньше (в Украине - ред.) не было, это повторить результат президентских и парламентских выборов на местных выборах. Для этого нужно создать структуру".
"У партии всегда было мало времени и ресурсов, и команда увеличивалась, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, не хватало людей для решения задач, которые стояли", - добавил Разумков.
По его словам, создание структуры станет задачей для нового руководства партии и она "будет иметь представительство на областном уровне, региональные команды в каждом районе, сможет обеспечить коммуникацию с людьми".
Напомним,
- 10 ноября в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа", в ходе которого будет избран новый лидер партии вместо Разумкова. По словам лидера фракции "Слуги народа" в ВР Давида Арахамии, партию возглавит Александр Корниенко.
- Прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд не ожидается.