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Разумков сложил полномочия лидера партии "Слуга народа"

Воскресенье, 10 ноября 2019, 11:57

Лидер партии "Слуга народа", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил свои полномочия в ходе съезда партии, который проходит 10 ноября в Киеве.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Решение Разумкова об отставке с поста лидера партии поддержали участники съезда.

Выступая на съезде, Разумкова заявил, что для повторения на местных выборах результатов парламентских выборов и успеха Владимира Зеленского на выборах президента партии необходимо создать широкую партийную структуру.

Дословно: "Следующее, где нам надо будет сделать так, чтобы сказать, что такого раньше (в Украине - ред.) не было, это повторить результат президентских и парламентских выборов на местных выборах. Для этого нужно создать структуру". 

"У партии всегда было мало времени и ресурсов, и команда увеличивалась, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, не хватало людей для решения задач, которые стояли", - добавил Разумков. 

По его словам, создание структуры станет задачей для нового руководства партии и она "будет иметь представительство на областном уровне, региональные команды в каждом районе, сможет обеспечить коммуникацию с людьми". 

Напомним,

  • 10 ноября в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа", в ходе которого будет избран новый лидер партии вместо Разумкова. По словам лидера фракции "Слуги народа" в ВР Давида Арахамии, партию возглавит Александр Корниенко.
  • Прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд не ожидается.

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Темы: Слуга народаРазумков Дмитрий
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