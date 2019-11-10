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Арахамия: Выход из Минских соглашений приведет к отмене санкций против РФ

Воскресенье, 10 ноября 2019, 16:07

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия считает, что реализация предложения партии "Голос" о выходе Украины из Минских соглашений может привести к отмене международных санкций против РФ.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам после съезда партии "Слуга народа", сообщает Укринформ

Прямая речь: "Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристов-международников, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать.

Потому что любой выход по нашей инициативе с Минских договоренностей означает почти автоматически отмену многих санкций в отношении Российской Федерации. Я не знаю, есть ли кто-то в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ".

Что было раньше: 8 ноября фракция партии "Голос" обнародовала заявление о том, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе до усиления собственных позиций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаГолосМинские соглашенияРосcияАрахамия
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