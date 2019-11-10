Премьер-лига: "Шахтер" побеждает "Динамо" и увеличивает отрыв до 13 очков

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 19:29

Донецкий "Шахтер" в матче 13 тура украинской Премьер-лиги победил киевское "Динамо" со счетом 1: 0.

Поединок прошел в Харькове в воскресенье, 10 ноября.

Игра получилась жесткой и с минимальным количеством моментов у обоих ворот.

На 17-й минуте первого тайма после паса Николая Шапаренко Жерсон Родригеш вышел один на один с Андреем Пятовым, но пробил мимо ворот. Через минуту "Шахтер" забивает победный гол в этой игре. После подачи стандарта Сергей Кривцов выигрывает борьбу у Артема Шабанова и ударом головой открывает счет - 1:0.

После забитого гола моментов у обоих ворот было минимум, а если говорить о голевых, то и не было.

На 76-й минуте главный судья игры Николай Балакин занимает команды с поля. Тайсон и Дентиньо пошли в конфронтацию с болельщиками киевлян. Оба бразильца после общения на расстоянии с фанами "Динамо" были с заплаканными глазами. И сама игра была остановлена ​​после расистских выкриков от болельщиков киевлян в адрес Тайсона и Дентиньо.

Через пять минут судья возобновил игру. Диктор на стадионе отметил, что если проявления расизма будут продолжаться, то матч вообще не буле доигран. После того как команды вышли на поле, Виктор Цыганков и Георгий Бущан пошли общаться с представителем фанов.

Сразу после выхода на поле рефери показывает красную карточку Тайсону. Это отложенное наказание бразилец заработал, показав неприличный жест болельщикам "Динамо" после оскорблений в свой адрес.

Последние 15 минут матча прошли в борьбе, но опять без моментов у ворот. Был дальний удар Дениса Гармаша, но на большее "Динамо" в этой игре в атаке не наиграло.

После этого поражения отставание "Динамо" от "Шахтера" увеличилось до 13 очков. Более того, подопечные Алексея Михайличенко скатились на четвертое место, пропустив перед собой "Зарю" и "Десну".

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


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