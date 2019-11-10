Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США не обещают оказывать военную помощь Украине всегда – советник Трампа

Воскресенье, 10 ноября 2019, 23:23

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что Штаты планируют оказывать военную помощь Украине, но не обещают делать это всегда.

Источник: интервью Роберта О'Брайена для CBS News

Прямая речь: "Я надеюсь, что между Россией и Украиной будет какой-то мирный договор и соглашение. Поэтому я не могу обещать, что США будут делать это всегда (оказывать военную помощь – УП). Но пока мы настроены это делать. Мы первая администрация, первый президент – Трамп, которые отправили в Украину летальное оружие".

Реклама:

Напомним:

  • Государственный департамент США разрешил продажу в Украине 150 противотанковых ракет "Javelin" и связанного с ними оборудования на сумму около 39,2 миллионов долларов США.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
США
Зеленский в США встретился с Киссинджером: тот был против Украины в НАТО, но передумал
Зеленский о производстве оружия с США: То, что было фантастикой, станет реальностью
Спикер Палаты решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: