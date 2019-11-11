США не обещают оказывать военную помощь Украине всегда – советник Трампа

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что Штаты планируют оказывать военную помощь Украине, но не обещают делать это всегда.

Источник: интервью Роберта О'Брайена для CBS News

Прямая речь: "Я надеюсь, что между Россией и Украиной будет какой-то мирный договор и соглашение. Поэтому я не могу обещать, что США будут делать это всегда (оказывать военную помощь – УП). Но пока мы настроены это делать. Мы первая администрация, первый президент – Трамп, которые отправили в Украину летальное оружие".

Напомним: