США не обещают оказывать военную помощь Украине всегда – советник Трампа

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Понедельник, 11 ноября 2019, 00:23

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что Штаты планируют оказывать военную помощь Украине, но не обещают делать это всегда.

Источник: интервью Роберта О'Брайена для CBS News

Прямая речь: "Я надеюсь, что между Россией и Украиной будет какой-то мирный договор и соглашение. Поэтому я не могу обещать, что США будут делать это всегда (оказывать военную помощь – УП). Но пока мы настроены это делать. Мы первая администрация, первый президент – Трамп, которые отправили в Украину летальное оружие".

Напомним:

  • Государственный департамент США разрешил продажу в Украине 150 противотанковых ракет "Javelin" и связанного с ними оборудования на сумму около 39,2 миллионов долларов США.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США Украина


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