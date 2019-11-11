ООС: противник 11 раз открывал огонь
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Понедельник, 11 ноября 2019, 07:11
10 ноября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС
Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Противник вел огонь вблизи Новогнатовки, Красногоровки, Песков, Березового, Лебединского, Майорска, Пивденного, Новотошковского и Луганского.
Что было раньше: 10 ноября в штабе ООС сообщили о ранении четырех военных. Сейчас угроза их жизни отсутствует.
Напомним:
- 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного военнослужащего.
Ольга Гетьманец, УП
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