ООС: противник 11 раз открывал огонь

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Понедельник, 11 ноября 2019, 07:11

10 ноября боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Противник вел огонь вблизи Новогнатовки, Красногоровки, Песков, Березового, Лебединского, Майорска, Пивденного, Новотошковского и Луганского.

Что было раньше: 10 ноября в штабе ООС сообщили о ранении четырех военных. Сейчас угроза их жизни отсутствует.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


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