Спасатели показали, как доставали боеприпасы вблизи Шулявского моста

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала, как пиротехники изымали старые боеприпасы вблизи Шулявского путепровода в ночь с 8 на 9 ноября.

Источник: сообщение ГСЧС за утро 11 ноября

Детали: 8 ноября в Киеве на улице Довженко 2 в Шевченковском районе, неподалеку от Шулявского путепровода, во время отработки заявки об обнаружении боеприпасов, пиротехническое подразделение МРЦ ГСЧС обнаружило значительное количество взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

В 3:20 субботы 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершили.

Всего изъяли: 101 артиллерийский снаряд (47 – калибра 152 мм, 35 ​​– калибра 122 мм, 8 – калибра 105 мм, 11 – калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручную гранату.

К работам привлекали 14 человек и 4 единицы техники ГСЧС.