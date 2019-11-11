Лексус вылетел на тротуар в Киеве: погибла пешеход
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Понедельник, 11 ноября 2019, 11:09
Вечером 10 ноября на проспекте Бажана в Киеве "Лексус" на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов: девушка погибла на месте, парня госпитализировали.
Источник: ДТП.kiev.ua в Facebook
Детали: Авария произошла около метро "Осокорки".
"Лексус" двигался на большой скорости, после столкновения с автомобилем "Renault", который перестраиваться правее, "Лексус" вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов – парня и девушку.
Девушка скончалась на месте. Парня с множественными травмами госпитализировали.
Украинская правда
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