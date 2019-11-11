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Пьяный на "Лексусе" вылетел на тротуар в Киеве: погибла пешеход

Понедельник, 11 ноября 2019, 10:09

Вечером 10 ноября на проспекте Бажана в Киеве "Лексус" на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов: девушка погибла на месте, парня госпитализировали.

Источник: ДТП.kiev.ua в Facebook, комментарий пресс-секретаря полиции Дарницкого района Киева Евгения Ласкина УП

Прямая речь Ласкина: "Авария произошла на проспекте Бажана, возле метро "Осокорки", в 23:15. Полицейские на месте происшествия установили, что произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Лексус", вследствие чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части и на тротуаре совершил наезд на двух пешеходов.

По предварительным данным, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения".

 

Детали: По данным ДТП.kiev.ua, "Лексус" двигался на большой скорости, после столкновения с автомобилем "Рено", который перестраивался правее, "Лексус" вылетел на тротуар.

 

В результате этого 20-летняя девушка погибла на месте.

23-летнего парня с множественными травмами госпитализировали.

 

Водителя "Лексуса" задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевавария
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