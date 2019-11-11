Лексус вылетел на тротуар в Киеве: погибла пешеход

1926 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 11:09

Вечером 10 ноября на проспекте Бажана в Киеве "Лексус" на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов: девушка погибла на месте, парня госпитализировали.

Источник: ДТП.kiev.ua в Facebook 

Детали: Авария произошла около метро "Осокорки". 

 

"Лексус" двигался на большой скорости, после столкновения с автомобилем "Renault", который перестраиваться правее, "Лексус" вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов – парня и девушку.  

 

Девушка скончалась на месте. Парня с множественными травмами госпитализировали.

Украинская правда
Темы: Киев авария


powered by lun.ua
Материалы по теме
Движение по мосту на левый берег в Киеве ограничат в понедельник 10 ноября 2019, 10:46
Полиция предотвратила заказное убийство 10 ноября 2019, 02:29
Кличко об обвинении в госизмене: Не секрет, что я мешаю 9 ноября 2019, 11:41
Все новости
Главные новости
Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине Герусу
Министр обороны хочет отменить призыв
Убили адвоката, который защищал подозреваемого по делу Вороненкова
В Киеве до полусмерти избили ветерана и его жену - волонтер
Все новости
улыбнитесь!

Как это, давно жить в паре

советы

5 стратегий, которые помогут отношениям пережить измену. Советы психолога

социум

Деменция: как диагностировать, и что делать тем, кто рядом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів