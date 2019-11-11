Прокуратура нашла новую масштабную коррупционную схему в Минобороны
Главная военная прокуратура выявила факты, которые свидетельствуют о задачах Министерством обороны 173 миллионов гривен убытков.
Источник: Генпрокуратура
Дословно: "Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".
Детали: По версии следствия, работники Министерства обороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.
Следователи видят нарушения законодательства и порядка заключения договоров, утвержденного постановлением Кабинета министров. По их мнению, при указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро.
Напомним:
- 8 ноября в одном из структурных подразделений Министерства обороны детективы НАБУ изъяли для проверки около 15 томов документов в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники для армии.
- Бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонного заказа грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию.
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