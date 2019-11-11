Прокуратура нашла новую масштабную коррупционную схему в Минобороны

Главная военная прокуратура выявила факты, которые свидетельствуют о задачах Министерством обороны 173 миллионов гривен убытков.

Источник: Генпрокуратура

Дословно: "Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".

Детали: По версии следствия, работники Министерства обороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

Следователи видят нарушения законодательства и порядка заключения договоров, утвержденного постановлением Кабинета министров. По их мнению, при указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним: