Прокуратура нашла новую масштабную коррупционную схему в Минобороны

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Понедельник, 11 ноября 2019, 12:51

Главная военная прокуратура выявила факты, которые свидетельствуют о задачах Министерством обороны 173 миллионов гривен убытков.

Источник: Генпрокуратура

Дословно: "Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины".

Детали: По версии следствия, работники Министерства обороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

Следователи видят нарушения законодательства и порядка заключения договоров, утвержденного постановлением Кабинета министров. По их мнению, при указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним:

  • 8 ноября в одном из структурных подразделений Министерства обороны детективы НАБУ изъяли для проверки около 15 томов документов в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники для армии.
  • Бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонного заказа грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию.

Украинская правда
Темы: Минобороны прокуратура


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