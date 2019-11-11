Адвоката из дела Вороненкова убили из ружья, но он стрелял первый

Руководитель ОО "Радомышльские охотники", адвокат Святослав Пархоменко, которого убили во время конфликта на охоте в Житомирской области, стрелял первым и из незарегистрированного пистолета.

Источник: полиция Житомирской области, комментарий представителя областной полиции Аллы Ващенко УП

Прямая речь начальника Коростышевского отдела полиции Дмитрия Гаращенко: "Предварительно установлено, что первым совершил выстрелы из пистолета "Browning" директор ОО "Радомышльские охотники". После этого мужчина, находящийся сейчас в больнице, сделал выстрелы в ответ, чем нанес ранения директору, в результате чего он умер".

Детали: Отмечается, что трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничий союз.

В лесном квартале неподалеку с. Царивки они заметили семерых мужчин, которых заподозрили в браконьерстве.

Во время проверки документов относительно наличия у них разрешений на охоту между егерями и охотниками возник конфликт. Лицензии у охотников не было.

Позже руководитель ОО "Радомышльские охотники", егерь Пархоменко произвел несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников, а тот в свою очередь выстрелил из охотничьего ружья.

В результате Пархоменко умер, а охотника, 52-летнего жителя Киевской области, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Всех участников конфликта задержали.

По состоянию на утро 11 ноября в полиции сообщили, что изъяли оружие и автомобили участников конфликта.

В частности, незарегистрированный пистолет "Browning", из которого, по предварительным данным, стрелял Пархоменко, и ружье охотника.

Их направят на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

Полиция не называет имени погибшего, но ранее сообщалось об убийстве адвоката Святослава Пархоменко, который, согласно данным сайта YouControl, является руководителем и одним из основателей ОО "Радомышльские охотники".

По словам пресс-секретаря полиции Житомирской области Аллы Ващенко, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Охотник сейчас находится в критическом состоянии, в коме, поэтому общение с ним невозможно.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК.

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