Убили адвоката, который защищал подозреваемого по делу Вороненкова
В Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Источник: другой адвокат подозреваемых в убийстве Вороненкова Владислав Добош в Facebook, полиция Житомирской области
Прямая речь Добоша: "К сожалению, информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции".
Детали: По его словам, смерть якобы связана с конфликтом на охоте.
"Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация", - считает Добош.
Вместе с тем, полиция Житомирской области сообщила, что 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.
В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован.
Дословно полиция: "Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением".
Детали: Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.
Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Согласно данным сайта YouControl, руководителем и одним из основателей ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко.
Что было раньше: 25 октября адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства Вороненкова, сообщил, что в перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова.
В столичной прокуратуре заявили, что показания убитого Бороха не являются ключевыми в деле об убийстве Вороненкова.
Предыстория:
- Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата – и он скончался в больнице.
- У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления.
- Александр Лось, по версии следствия, был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера.
- Ярослав Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер. Его задержали 16 июля 2017 года.
- В сентябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины".
- Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин России Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.
- 22 октября 2019 года Печерский райсуд Киева отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
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