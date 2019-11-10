Убили адвоката, который защищал подозреваемого по делу Вороненкова

В Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Источник: другой адвокат подозреваемых в убийстве Вороненкова Владислав Добош в Facebook, полиция Житомирской области

Прямая речь Добоша: "К сожалению, информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции".

Детали: По его словам, смерть якобы связана с конфликтом на охоте.

"Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация", - считает Добош.

Вместе с тем, полиция Житомирской области сообщила, что 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.

В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован.

Дословно полиция: "Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением".

Детали: Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным сайта YouControl, руководителем и одним из основателей ОО "Радомышльские охотники" является Святослав Пархоменко.

Что было раньше: 25 октября адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства Вороненкова, сообщил, что в перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова.

В столичной прокуратуре заявили, что показания убитого Бороха не являются ключевыми в деле об убийстве Вороненкова.

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