Зеленский назначил бывшего следователя главой Кировоградской ОГА

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Понедельник, 11 ноября 2019, 14:23

Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА.

Источник: указ главы государства

Дословно: "Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации".

 

Детали: Другим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.

Стоит отметить, что указ от 8 ноября появился на сайте президента в понедельник 11 ноября.

Дополнительно: 37-летний уроженец Львовщины Андрей Балонь с 2003 по 2016 год работал следователем. С мая 2017 занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА.

Валентина Романенко, УП
Темы: Кропивницкий Зеленский


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