Зеленский назначил бывшего следователя главой Кировоградской ОГА
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Понедельник, 11 ноября 2019, 14:23
Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА.
Источник: указ главы государства
Дословно: "Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации".
Детали: Другим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.
Стоит отметить, что указ от 8 ноября появился на сайте президента в понедельник 11 ноября.
Дополнительно: 37-летний уроженец Львовщины Андрей Балонь с 2003 по 2016 год работал следователем. С мая 2017 занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА.
Валентина Романенко, УП
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