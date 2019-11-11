Поезд Харьков-Киев экстренно остановили: искали взрывчатку
Понедельник, 11 ноября 2019, 13:31
В понедельник около 11:00 неизвестный сообщил в полицию о минировании поезда №719 Харьков-Киев.
Источник: сайт "Укрзализныци"
Детали: Поезд остановили в 11:12 на станции "Миргород" (Полтавская область). Всех пассажиров эвакуировали.
На месте работали взрывотехники, полицейские, работники СБУ и военизированной охраны "Укрзализныци". Взрывчатку не нашли.
Поезд отправился по маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин.
Напомним:
- Недавно похожая ситуация сложилась в Житомирской области - "заминировали" поезд Львов-Киев. Взрывчатку тогда тоже так и не нашли.
Украинская правда