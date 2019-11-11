Поезд Харьков-Киев экстренно остановили: искали взрывчатку

1265 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 14:31

В понедельник около 11:00 неизвестный сообщил в полицию о минировании поезда №719 Харьков-Киев.

Источник: сайт "Укрзализныци"

Детали: Поезд остановили в 11:12 на станции "Миргород" (Полтавская область). Всех пассажиров эвакуировали.

На месте работали взрывотехники, полицейские, работники СБУ и военизированной охраны "Укрзализныци". Взрывчатку не нашли.

Поезд отправился по маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин.

Напомним:

  • Недавно похожая ситуация сложилась в Житомирской области - "заминировали" поезд Львов-Киев. Взрывчатку тогда тоже так и не нашли.

Украинская правда
Темы: транспорт чрезвычайное происшествие железная дорога Харьков Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Движение по мосту на левый берег в Киеве ограничат в понедельник 10 ноября 2019, 10:46
Движение скоростного трамвая в Киеве снова приостановят 9 ноября 2019, 09:02
Россия начала продавать билеты на поезда в Крым 8 ноября 2019, 10:29
Все новости
Главные новости
Дело УПЦ КП: церковники с крестом штурмовали суд, полиция применила газ
Зеленский: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после референдума
Аграрии перекрыли дороги в нескольких областях: протест против продажи земли
Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине Герусу
Все новости
Дети

Готов ли ребенок к горшку и 7 советов, как его приучить

психология

Почему мы забываем имена и три способа запоминать их сразу

Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів