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Поезд Харьков-Киев экстренно остановили: искали взрывчатку

Понедельник, 11 ноября 2019, 13:31

В понедельник около 11:00 неизвестный сообщил в полицию о минировании поезда №719 Харьков-Киев.

Источник: сайт "Укрзализныци"

Детали: Поезд остановили в 11:12 на станции "Миргород" (Полтавская область). Всех пассажиров эвакуировали.

На месте работали взрывотехники, полицейские, работники СБУ и военизированной охраны "Укрзализныци". Взрывчатку не нашли.

Поезд отправился по маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин.

Напомним:

  • Недавно похожая ситуация сложилась в Житомирской области - "заминировали" поезд Львов-Киев. Взрывчатку тогда тоже так и не нашли.

Украинская правда
Темы: транспортчрезвычайное происшествиежелезная дорогаХарьковКиев
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