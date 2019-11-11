Поезд Харьков-Киев экстренно остановили: искали взрывчатку

В понедельник около 11:00 неизвестный сообщил в полицию о минировании поезда №719 Харьков-Киев.

Источник: сайт "Укрзализныци"

Детали: Поезд остановили в 11:12 на станции "Миргород" (Полтавская область). Всех пассажиров эвакуировали.

На месте работали взрывотехники, полицейские, работники СБУ и военизированной охраны "Укрзализныци". Взрывчатку не нашли.

Поезд отправился по маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин.

Напомним: