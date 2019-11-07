В поезде на Житомирщине возникла угроза взрыва – провели эвакуацию

Взрывотехники и правоохранители проверяли поезд №744 Львов - Дарница, эвакуировали более 400 пассажиров.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №744 Львов - Дарница. Сегодня около 9:30 неизвестный сообщил о его заминировании".

Детали Поезд был остановлен в 09:37 на станции Обводный. Пассажиры высажены с поезда. В поезде находилось 420 пассажиров.

В "Укразализныце" попросили прощения за временные неудобства.

В 11:25 "Укрзализныця" сообщила, что никаких опасных устройств в ходе проверки не было выявлено и поезд возобновил движение по маршруту.

Напомним: