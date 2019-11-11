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Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов

Понедельник, 11 ноября 2019, 15:44
Экс-начальника филиала Укрзализныци уличили в растрате 50 миллионов

Служба безопасности разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 млн гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

В ведомстве фамилии должностного лица не называют, однако по данным "Украинской правды", речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.

Дословно СБУ: "Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству".

 
Алексей Кривопишин

Детали: Отмечается, что сейчас документируются и другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Кривопишин возглавлял филиал "Укрзализныци" почти 13 лет с 2002 по 2015 гг. (кроме июня 2005 года - января 2006 года).

Напомним:

  • Алексея Кривопишина отстранили от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги в начале марта 2015 года.
  • Тогда же правительство инициировало проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.
  • Такое решение Кабмин принял после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за счет государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.
  • В частности, журналисты обнародовали расследования о том, что Юго-Западная железная дорога под руководством Кривопишина бесплатно построила теннисные корты для дочки министра инфраструктуры Владимира Козака.
  • Впоследствии исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать преемнику Кривопишина Владимиру Тягульскому исполнять обязанности начальника Юго-Западной железной дороги.
  • "Укрзализныця" отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их действия начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.
  • "Укрзализныця" обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на эту ситуацию и привлечь виновных к ответственности.
  • Кроме того, и.о. главы "УЗ" сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖ, которые фигурировали в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.
  • 19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.
  • В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.
  • После увольнения Кривопишин начал судиться. В 2016 году Шевченковский районный суд Киева восстановил его в должности руководителя Юго-Западной железной дороги.
  • В феврале 2016 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко назначил Кривопишина своим советником.
  • В декабре 2017 года Кличко сообщил, что Кривопишин написал заявление на увольнение.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныцяденьги
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