Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов

Служба безопасности разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 млн гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

В ведомстве фамилии должностного лица не называют, однако по данным "Украинской правды", речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.

Дословно СБУ: "Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству".

Алексей Кривопишин

Детали: Отмечается, что сейчас документируются и другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Кривопишин возглавлял филиал "Укрзализныци" почти 13 лет с 2002 по 2015 гг. (кроме июня 2005 года - января 2006 года).

Напомним: