Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов
Служба безопасности разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 млн гривен.
Источник: пресс-служба СБУ
В ведомстве фамилии должностного лица не называют, однако по данным "Украинской правды", речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.
Дословно СБУ: "Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.
Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству".
Детали: Отмечается, что сейчас документируются и другие факты противоправной деятельности злоумышленника.
Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.
Кривопишин возглавлял филиал "Укрзализныци" почти 13 лет с 2002 по 2015 гг. (кроме июня 2005 года - января 2006 года).
Напомним:
- Алексея Кривопишина отстранили от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги в начале марта 2015 года.
- Тогда же правительство инициировало проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.
- Такое решение Кабмин принял после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за счет государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.
- В частности, журналисты обнародовали расследования о том, что Юго-Западная железная дорога под руководством Кривопишина бесплатно построила теннисные корты для дочки министра инфраструктуры Владимира Козака.
- Впоследствии исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать преемнику Кривопишина Владимиру Тягульскому исполнять обязанности начальника Юго-Западной железной дороги.
- "Укрзализныця" отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их действия начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.
- "Укрзализныця" обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на эту ситуацию и привлечь виновных к ответственности.
- Кроме того, и.о. главы "УЗ" сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖ, которые фигурировали в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.
- 19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.
- В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.
- После увольнения Кривопишин начал судиться. В 2016 году Шевченковский районный суд Киева восстановил его в должности руководителя Юго-Западной железной дороги.
- В феврале 2016 года стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко назначил Кривопишина своим советником.
- В декабре 2017 года Кличко сообщил, что Кривопишин написал заявление на увольнение.
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