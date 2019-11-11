Лучше всего украинцы относятся к главе соседней страны – опрос

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Понедельник, 11 ноября 2019, 17:33

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, хуже всего - к главе Российской Федерации Владимиру Путину.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг"

Детали: Так 66% опрошенных социологами относятся положительно к Лукашенко, а 15% - отрицательно. На втором месте симпатий украинцев – канцлера Германии Ангела Меркель (положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно – 17%). К президенту Польши Анджея Дуды положительно относятся 48%, отрицательно – 9%, 18% – не знают такого политика, 27% – затруднились с ответом.

 

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% относятся отрицательно, только 15% – положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Социологи отмечают, что в динамике за более чем последние полтора года практически не изменилось отношение к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону. Несколько улучшилось к Дуде, ухудшилось – к Дональду Трампу и Реджеп Тайип Эрдогану.

 
За 5 лет Лукашенко демонстрирует неизменно высокий результат
 

В региональном разрезе наблюдаются некоторые различия, в частности на юге и востоке несколько лучше относятся к таким мировым лидерам как Лукашенко, Эрдоган, и особенно Путин. На Западе – к Дуде, Трюдо, Трампу.

В возрастном разрезе Лукашенко пользуется заметно большим уровнем поддержки среди старших. Такие политики как Макрон, Джонсон и Трамп имеют больше своих сторонников среди представителей младших возрастов.

Среди наименее обеспеченных заметно больше сторонников Лукашенко и Путина, состоятельных – к Дуде, Макрону, Трюдо, Джонсону, Трампу.

Также Лукашенко и Путин являются явными лидерами поддержки среди тех, кто сожалеет о распаде Советского Союза.

Дополнительно: Исследование проводилось с 29 октября по 4 ноября 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 3000 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Украинская правда
Темы: социология Лукашенко


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