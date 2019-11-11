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Избиение супругов в Киеве: полиция сообщила о подозрении двум мужчинам

Понедельник, 11 ноября 2019, 17:53

Двум мужчинам, избившим ветерана боевых действий на Донбассе, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену в Киеве, полиция сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Источник: прокуратура Киева

Детали: О подозрении задержанным объявили следователи Святошинского управления полиции с согласия Киевской местной прокуратуры №8.

Нападающими оказались сын потерпевшей и его друг 1989 и 1990-го рождения.

Предыстория:

  • На Панова с позывным "Хан" и его жену напали в ночь на воскресенье, 10 ноября.
  • Соседи нашли их без сознания, с проломленными головами в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова.
  • В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов.
  • Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда

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Темы: полицияКиев
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