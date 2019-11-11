Избиение супругов в Киеве: полиция сообщила о подозрении двум мужчинам

Двум мужчинам, избившим ветерана боевых действий на Донбассе, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену в Киеве, полиция сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Источник: прокуратура Киева

Детали: О подозрении задержанным объявили следователи Святошинского управления полиции с согласия Киевской местной прокуратуры №8.

Нападающими оказались сын потерпевшей и его друг 1989 и 1990-го рождения.

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