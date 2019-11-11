Избиение супругов в Киеве: полиция сообщила о подозрении двум мужчинам

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Понедельник, 11 ноября 2019, 18:53

Двум мужчинам, избившим ветерана боевых действий на Донбассе, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену в Киеве, полиция сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Источник: прокуратура Киева

Детали: О подозрении задержанным объявили следователи Святошинского управления полиции с согласия Киевской местной прокуратуры №8.

Нападающими оказались сын потерпевшей и его друг 1989 и 1990-го рождения.

Предыстория:

  • На Панова с позывным "Хан" и его жену напали в ночь на воскресенье, 10 ноября.
  • Соседи нашли их без сознания, с проломленными головами в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова.
  • В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов.
  • Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Украинская правда
Темы: полиция Киев


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