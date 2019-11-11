Задержаны 7 подозреваемых в завладении кредитом в миллиард гривен

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Понедельник, 11 ноября 2019, 22:58

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен.

Источник: НАБУ

Детали: Речь идет о стабилизационном кредите, предоставленном в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Задержанные - бывшие и действующие чиновники Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Действия задержанных квалифицированы по ч.5 ст.191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда


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