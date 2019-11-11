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По делу хищения миллиардного кредита задержаны должностные лица НБУ и менеджеры Бахматюка

Понедельник, 11 ноября 2019, 21:58

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен.

Источник: НАБУ, источник УП в правоохранительных органах, Telegram экс-нардепа Сергея Лещенко

Детали: Речь идет о стабилизационном кредите, предоставленном в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Задержанные - бывшие и действующие чиновники Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Действия задержанных квалифицированы по ч.5 ст.191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.

Среди задержанных – экс-замглавы Нацбанка и председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук.

 
Олександр Писарук
НБУ

По словам собеседника, банкира задержали по подозрению в злоупотреблениях вокруг стабилизационных кредитов, выданных "ВиЭйБи Банком", когда Писарук занимал должность замглавы НБУ.

Как отметил источник, банк аграрного олигарха Олега Бахматюка получил рефинансирование объемом 1,2 млрд грн, однако стоимость залога, которая была предоставлена, оказалась значительно меньше соответствующей суммы.

Вместе с тем источник не уточнил, почему был задержан именно Писарук. Решение о выделении рефинансирования принимает НБУ, который является коллегиальным органом.

По словам Лещенко, Писаруку объявили подозрение и отпустили. Во вторник Высший антикоррупционный суд будет выбирать ему меру пресечения.

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Напомним:

  • Александр Писарук в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Отвечал за банковский надзор.
  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Украинская правда

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Темы: НБУНАБУ
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