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Стефанчук объяснил на пальцах народовластие от "Слуги народа"

Понедельник, 11 ноября 2019, 22:53

Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал пять ключевых направлений развития народовластия, которые "Слуга народа" предложит на рассмотрение парламента.

Источник: "Интерфакс Украина" со ссылкой на Руслана Стефанчука в эфире программы "Свобода слова"

Детали: Два ключевых элемента народовластия, по словам Стефанчука, это всеукраинский и местный референдумы.

Далее нардеп напомнил о "народных инициативах", в частности, законодательная инициатива и электронные петиции.

Четвертым проявлением народовластия Стефанчук назвал "отзыв" должностных лиц. По его словам, законопроект об импичменте – первый шаг в этом направлении. 

Кроме того, разрабатывается законопроект о народном вето, которое будет регулировать решения должностных лиц.

Последним проявлением народовластия, согласно Стефанчуку, является "формулирование повестки дня", когда народ на местном или общенациональном уровне определяет, что "приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы себе думаете".

Предыстория:

  • В предвыборной программе Владимир Зеленский обещал закон "О народовластии".
  • 29 августа президент подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. В нем предусмотрены изменения в Конституцию.
  • Сейчас право законодательной инициативы принадлежит президенту, Кабинету министров, народным депутатам. Зеленский предлагает добавить в этот перечень "народ".
  • 3 сентября парламент направил законопроект в Конституционный суд.

Темы: Слуга народазаконодательство
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