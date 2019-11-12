ООС: 16 обстрелов, один военнослужащий ранен

11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 9 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано ".