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Кулеба: Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

Вторник, 12 ноября 2019, 10:02

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления.

"Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап - начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание... И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь", - сказал вице-премьер.

Кулеба не стал озвучивать конкретную дату получения такого политического решения, но предположил, что Украина получит такое предложение от НАТО быстрее, чем от ЕС.

"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - заявил Кулеба.

Напомним, 1 ноября Кулеба сообщил, что Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

Эта программа, в частности, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам стран-партнеров занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре Альянса.

Темы: НАТОЕС
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