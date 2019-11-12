Путин не против встречи с Зеленским, но есть но

1331 просмотр
Вторник, 12 ноября 2019, 11:43

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но без тщательной подготовки это не принесло бы большой пользы.

Источник: ТАСС

Пряма речь: "Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена.

В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске".

Детали: Песков также добавил, что Кремль приветствует процесс разведения сил и средств на Донбассе и что это "станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате".

Что было раньше: Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане. Он также добавил, что уже получил согласие Зеленского.

Предыстория: 

  • 11 ноября канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к проведению саммита в нормандском формате.

Темы: Путин Зеленский Казахстан


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в Казахстане, продолжаются переговоры – Назарбаев 12 ноября 2019, 09:31
Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского попыток договориться с Путиным 12 ноября 2019, 09:13
Семен Глузман: Зеленский перед Путиным – карлик. Но за ним стоит весь цивилизованный мир 11 ноября 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
"Хрен вам!" – Батькивщина, ОПЗЖ, "ЕС" и "За будущее" против продажи земли
Бахматюк планирует вернуться в Украину и поэтапно погасить долги своих банков
Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в Казахстане, продолжаются переговоры – Назарбаев
Компания Илона Маска запустила в космос 60 спутников
Все новости
подкаст

Это нормально, что я так долго кашляю? Объясняет врач

Объясняем

Не могу проснуться в дождливый день. Объясняем, почему

Дети

Готов ли ребенок к горшку и 7 советов, как его приучить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів