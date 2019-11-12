Путин не против встречи с Зеленским, но есть но

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но без тщательной подготовки это не принесло бы большой пользы.

Источник: ТАСС

Пряма речь: "Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена.

В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске".

Детали: Песков также добавил, что Кремль приветствует процесс разведения сил и средств на Донбассе и что это "станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате".

Что было раньше: Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане. Он также добавил, что уже получил согласие Зеленского.

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