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Оккупанты бросили шестерых крымчан в тюрьму в общем на 76 лет

Вторник, 12 ноября 2019, 10:46

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Источник: Крым.Реалии

Детали: Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Удерживать политзаключенных будут в колонии строгого режима.

Поддержать осужденных крымчан на заседание приехали больше сотни человек, также в суде присутствовал представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

Ранее российский прокурор запросил в общем 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир": Муслиму Алиеву – 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову – 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку – 15 лет, Вадиму Сируку – 15 лет, Арсену Джеппарову – 13,6 лет, Рефату Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Что было раньше: В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 8 ноября крымчане выступили с последним словом.

Координатор общественной организации "КримSОS", заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на своей странице в Facebook написала, что Муслим Алиев в последнем слове четко обозначил причины таких действий со стороны оккупационной и российской власти - "страх перед объединенной силой, десятилетиями или даже столетиями противостоит силовой машине имперской России, советской власти, а сейчас власти кремлевской ".

Она выразила уверенность, что крымские политзаключенные будут освобождены ранее - "так как все диктаторы и империи зла в конце концов рушатся, а этот преступный режим себе давно вынес смертный приговор".

Напомним:

  • Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".
  • Деятельность Хизб ут-Тахрир не запрещена в Украине. При єтом международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.
  • Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

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Темы: Крымоккупациякрымские татары
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