Обвинение будет ходатайствовать о 30 млн залога для Писарука – источник

Обвинение будет ходатайствовать об аресте экс-заместителя председателя Нацбанка и председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Источник: информированный источник "Украинской правды", Сергей Лещенко в Telegram

Детали: По словам источника УП, при избрании меры пресечения обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.

Во вторник Писаруку должны избрать меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Экс-нардеп Лещенко пишет, что бывшего чиновника Нацбанка "отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения" по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

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