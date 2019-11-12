Обвинение будет ходатайствовать о 30 млн залога для Писарука – источник
Обвинение будет ходатайствовать об аресте экс-заместителя председателя Нацбанка и председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.
Источник: информированный источник "Украинской правды", Сергей Лещенко в Telegram
Детали: По словам источника УП, при избрании меры пресечения обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.
Во вторник Писаруку должны избрать меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде.
Впоследствии в САП сообщили, что сейчас идет процесс подачи ходатайств в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривен до 30 млн гривен.
Экс-нардеп Лещенко пишет, что бывшего чиновника Нацбанка "отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения" по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой).
Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.
Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".
Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.
Среди других подозреваемых:
- экс-директор Генерального департамента банковского надзора;
- бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;
- экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";
- экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";
- три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";
Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда
Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена
Предыстория:
- В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
- В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
- НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
- Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.
- Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
- 12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.