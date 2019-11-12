Обвинение будет ходатайствовать о 30 млн залога для Писарука – источник

Обвинение будет ходатайствовать об аресте экс-заместителя председателя Нацбанка и председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Источник: информированный источник "Украинской правды", Сергей Лещенко в Telegram

Детали: По словам источника УП, при избрании меры пресечения обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.

Во вторник Писаруку должны избрать меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Впоследствии в САП сообщили, что сейчас идет процесс подачи ходатайств в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривен до 30 млн гривен.

Экс-нардеп Лещенко пишет, что бывшего чиновника Нацбанка "отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения" по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

Среди других подозреваемых:

экс-директор Генерального департамента банковского надзора;

бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;

экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";

экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";

три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";

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