Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвинение будет ходатайствовать о 30 млн залога для Писарука – источник

Вторник, 12 ноября 2019, 12:03

Обвинение будет ходатайствовать об аресте экс-заместителя председателя Нацбанка и председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Источник: информированный источник "Украинской правды", Сергей Лещенко в Telegram

Детали: По словам источника УП, при избрании меры пресечения обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.

Во вторник Писаруку должны избрать меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Впоследствии в САП сообщили, что сейчас идет процесс подачи ходатайств в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривен до 30 млн гривен.

Экс-нардеп Лещенко пишет, что бывшего чиновника Нацбанка "отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения" по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

Среди других подозреваемых:

  • экс-директор Генерального департамента банковского надзора;
  • бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;
  • экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";
  • экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";
  • три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
  • 12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Украинская правда
Темы: НБУНАБУденьгибанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
НБУ
В НБУ рассказали, сколько наличных находится в обращении, и напомнили об обмене монет
Нацбанк создал департамент международного сотрудничества
В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их на цифровые деньги
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: