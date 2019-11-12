Обвинение будет ходатайствовать о 30 млн залога для Писарука – источник

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Вторник, 12 ноября 2019, 13:03

Обвинение будет ходатайствовать об аресте экс-заместителя председателя Нацбанка и председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Источник: информированный источник "Украинской правды", Сергей Лещенко в Telegram

Детали: По словам источника УП, при избрании меры пресечения обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения залога в размере 30 млн гривен.

Во вторник Писаруку должны избрать меру пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Экс-нардеп Лещенко пишет, что бывшего чиновника Нацбанка "отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения" по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди задержанных – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.
  • 12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Украинская правда
Темы: НБУ НАБУ деньги банки


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