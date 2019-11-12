Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бахматюк планирует вернуться в Украину и поэтапно погасить долги своих банков

Вторник, 12 ноября 2019, 08:53
Бахматюк планирует вернуться в Украину и поэтапно погасить долги своих банков

Владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Источник: комментарий Бахматюка "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Далее – по 1 миллиарду гривен в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования".

Детали: Бахматюк заявил, что такое официальное предложение в конце октября направил Фонду гарантирования вкладов физлиц как арбитражному управляющему.

Он также уверяет, что никуда не убегал в связи с начавшимися задержаниями в Украине по делу VAB Банка.

По словам Бахматюка, последнюю неделю он проводил активные переговоры на Ближнем Востоке и продолжит этим заниматься в ближайшие дни, а после этого вернется в Украину и будет работать с адвокатами.

Он добавил, что "Укрлендфарминг" генерирует ежегодно 2,5 млн тонн зерновых и под такие товарные потоки способна была бы привлекать деньги, необходимые для поэтапной выплаты долгов.

Задержаний НАБУ Бахматюк не ожидал и считает их попыткой поломать "всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает".  

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Темы: НАБУбанкиНБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: