Бахматюк планирует вернуться в Украину и поэтапно погасить долги своих банков

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Вторник, 12 ноября 2019, 09:53

Владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Источник: комментарий Бахматюка "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Далее – по 1 миллиарду гривен в год. Это предложение остается в силе, и я активно работаю над обеспечением такого финансирования".

Детали: Бахматюк заявил, что такое официальное предложение в конце октября направил Фонду гарантирования вкладов физлиц как арбитражному управляющему.

Он также уверяет, что никуда не убегал в связи с начавшимися задержаниями в Украине по делу VAB Банка.

По словам Бахматюка, последнюю неделю он проводил активные переговоры на Ближнем Востоке и продолжит этим заниматься в ближайшие дни, а после этого вернется в Украину и будет работать с адвокатами.

Он добавил, что "Укрлендфарминг" генерирует ежегодно 2,5 млн тонн зерновых и под такие товарные потоки способна была бы привлекать деньги, необходимые для поэтапной выплаты долгов.

Задержаний НАБУ Бахматюк не ожидал и считает их попыткой поломать "всю договоренность и показать внешним инвесторам, что это не сработает".  

Что было раньше: 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

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Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
  • НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.
  • Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию
  • Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

Темы: НАБУ банки НБУ


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