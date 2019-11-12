Кива снова хулиганил в Раде: мешал депутатам резиновым предметом

Нардеп из фракции ОПЗЖ Илья Кива снова устроил сомнительное "шоу" в Верховной Раде - ходил по залу в резиновой маске Джокера, после чего положил ее на трибуну парламента перед спикером.

Источник: телетрансляция заседания ВР

Детали: В тот момент, когда в Раде приносил присягу новый депутат Сергей Рудик, Кива надел резиновую маску Джокера и разгуивал в ней по сессионному залу.

Это заметил спикер Дмитрий Разумков и сказал: "Уважаемые коллеги, а можно не превращать Верховную Раду в непонятно что? Я не понимаю, что это за народный депутат... А можно снять маску? Спасибо..."

После этого Кива, который как раз снял маску, подошел к трибуне и положил резиновое изделие на нее со словами: "То, что следит за вами и то, что вас контролирует".

Разумков на это ответил: "Мы не боимся резиновых масок".

Напомним: