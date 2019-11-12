В киевское метро не будут пускать нищих, голых и музыкантов
Киевсовет 12 ноября принял новые правила метрополитена и теперь туда не будут пускать нищих, торговцев, агитаторов, а также в метро запрещается играть на музыкальных инструментах.
Источник: сайт Киевской городской власти
Дословно: "Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом...
Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье...".
Детали: Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.
Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) должны перевозиться исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.
Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.
Отмечается, что предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте.
Новые правила поддержали 62 депутата Киевского горсовета.
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