В киевское метро не будут пускать нищих, голых и музыкантов

Киевсовет 12 ноября принял новые правила метрополитена и теперь туда не будут пускать нищих, торговцев, агитаторов, а также в метро запрещается играть на музыкальных инструментах.

Источник: сайт Киевской городской власти

Дословно: "Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом...

Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье...".

Детали: Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) должны перевозиться исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

Отмечается, что предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте.

Новые правила поддержали 62 депутата Киевского горсовета.