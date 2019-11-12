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У капрала, стрелявшего в харьковском метро, нашли подозрительное вещество

Вторник, 12 ноября 2019, 14:20

Полицейский стрелял на станции метро "Научная" Харькове ночью якобы из-за того, что заметил посторонних на закрытой станции метрополитена.

Источник: Сайт Харькова 057.ua со ссылкой на комментарий пресс-секретаря территориального управления Госбюро расследований Александра Белки

Детали: Капрал полиции, находясь в суточном наряде, около 2 часов ночи вроде бы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена, о чем сообщил в дежурную часть ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции ТОР, который установил, что полицейский закрылся в одной из комнат.

Выйдя из помещения, он произвел несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону спецназовцев.

Отняв оружие у полицейского, его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Прямая речь спикера полтавского ГБР: "Во время личного обыска после задержания у полицейского изъято вещество, похожее на психотропное средство. Посторонних лиц на станции не обнаружено".

Сам капрал на видео задержания отрицает, что употреблял наркотики.

Организовано проведение экспертного осмотра задержанного для определения состояния его возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Решается вопрос сообщения о подозрении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковполиция
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