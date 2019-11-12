Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко по его заявлению.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: "За" проголосовали нардепов. Луценко в речи подвела итог своей деятельности в парламенте за 10 лет.

Что было ранее: Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья. В то же время она отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность".