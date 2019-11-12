Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко по его заявлению.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: "За" проголосовали 275 нардепов. Луценко в речи подвела итог своей деятельности в парламенте за 10 лет. Спикер парламента Дмитрий Разумков попросил Луценко быть лаконичнее, потому что ее речь заняла более 6 минут. Народный депутат также поблагодарила своих коллег и особенно "трех политиков, которые сыграли огромную роль" на становлении ее как политика.

Прямая речь: "Юлию Владимировну Тимошенко, которая, когда моего мужа режим Януковича упрятал за решетку, сказала очень твердо, взяв меня за руку: "Не бойся"... Пятого президента Украины Петра Порошенко - великого государственника, который смог сохранить Украину.... И третьи слова благодарности - моему мужу Юрию Витальевичу Луценко, мужчине с большой буквы, борцу который никогда не сдавался".

Что было ранее: Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья. В то же время она отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность".