Рада проголосовала за последний законопроект для "промышленного безвиза" с ЕС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Как сообщает "Европейская правда", за принятие данного законопроекту в первом чтении проголосовало 310 депутатов.

В комментарии "Европейской правде" соавтор проекта, народный депутат Роксолана Пидласа ( "Слуга народа") сообщила, что монобольшинство рассчитывает на голосование за закон в целом в декабре.

Принятие соответствующего закона является одним из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с ЕС о подписание первых договоров о введении "промышленного безвизовых", то есть упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.

Роксолана Пидласа в своем Facebook привела его ключевые принципы, объяснив, что речь идет о реформировании системы проверки производства:

В частности, по ее словам, будут "отменены штрафы за формальные нарушения".

"Устанавливаем красные линии для проверяющих. Запрещаем изымать любые документы на предприятии, кроме тех, которые касаются проверки и необходимые для установления поставщика. Защищаем малый бизнес: ответственность за опасную продукцию несет импортер или производитель, а не торговец. Усиливается ответственность за недопущение на проверку. Сегодня нарушителю легче заплатить 340 грн штрафа, чем нести ответственность ", пояснила она.

По словам Пидласой, сегодня инспекторы вместо того, чтобы проверять и предотвращать нарушения, осуществляют "наказание и вымогательство".

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Напомним: