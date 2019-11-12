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Рада проголосовала за последний законопроект для "промышленного безвиза" с ЕС

Вторник, 12 ноября 2019, 21:03
Рада проголосовала за последний законопроект для промышленного безвиза с ЕС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Как сообщает "Европейская правда", за принятие данного законопроекту в первом чтении проголосовало 310 депутатов.

В комментарии "Европейской правде" соавтор проекта, народный депутат Роксолана Пидласа ( "Слуга народа") сообщила, что монобольшинство рассчитывает на голосование за закон в целом в декабре.

Принятие соответствующего закона является одним из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с ЕС о подписание первых договоров о введении "промышленного безвизовых", то есть упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.

Роксолана Пидласа в своем Facebook привела его ключевые принципы, объяснив, что речь идет о реформировании системы проверки производства:

В частности, по ее словам, будут "отменены штрафы за формальные нарушения".

"Устанавливаем красные линии для проверяющих. Запрещаем изымать любые документы на предприятии, кроме тех, которые касаются проверки и необходимые для установления поставщика. Защищаем малый бизнес: ответственность за опасную продукцию несет импортер или производитель, а не торговец. Усиливается ответственность за недопущение на проверку. Сегодня нарушителю легче заплатить 340 грн штрафа, чем нести ответственность ", пояснила она.

По словам Пидласой, сегодня инспекторы вместо того, чтобы проверять и предотвращать нарушения, осуществляют "наказание и вымогательство".

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"Промышленный безвиз": оценочная миссия ЕС может прибыть уже в первой половине 2020

Напомним: 

  • Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвизовых").
  • Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов.
  • Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.
  • По мнению правительства, сейчас выполненная Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора нормам ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.

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Темы: Верховная РадабезвизЕС
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