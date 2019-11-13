В Харькове сообщили о заминировании более полусотни объектов

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Среда, 13 ноября 2019, 00:17

В полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки на территории 54 объектов Харькова.

Источник: отдел коммуникаций полиции Харьковской области

Детали: Специалисты ищут взрывчатку в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, учреждении высшего образования, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале.

Напомним:

  • В конце октября в Харькове "заминировали" 40 больниц и 30 торговых центров.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Харьков полиция


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