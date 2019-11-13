В Харькове сообщили о заминировании более полусотни объектов
318 просмотров
Среда, 13 ноября 2019, 00:17
В полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки на территории 54 объектов Харькова.
Источник: отдел коммуникаций полиции Харьковской области
Детали: Специалисты ищут взрывчатку в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, учреждении высшего образования, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале.
Напомним:
- В конце октября в Харькове "заминировали" 40 больниц и 30 торговых центров.
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua