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Кольченко рассказал, как ему предлагали российский паспорт

Вторник, 12 ноября 2019, 23:49

Освобожденному украинскому политзаключенному Александру Кольченко несколько раз предлагали российский паспорт, но он отказался.

Источник: интервью для "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мне предлагали его во время досудебного следствия. Я, конечно, отказался. Потом еще в лагере. Вызвали в спецчасть, куда приходит женщина, которая занимается документальной корреспонденцией. Обычно туда вызывают в обеденное время, а меня вызвали утром. Я подумал: что же такого срочного? Прихожу туда – там несколько сотрудников. Один снимает на камеру. Другой говорит: "Поздравляем, вот ваш российский паспорт". Я ответил, спасибо, конечно, но у меня один уже есть. Они говорят: "Будет два". Я ответил, что мне и одного как-то достаточно. И написал объяснение, почему я отказываюсь от паспорта, они зафиксировали это."

Детали: В отказе от паспорта РФ Кольченко написал, что он является гражданином Украины, соответственно российский паспорт ему не нужен.

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Напомним:

  • Александр Кольченко вернулся в Украину в рамках обмена "35 на 35". Кроме него, в Украину прибыли 24 пленных моряка и политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений и Артур Пановы, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: политзаключенныеРосcия
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