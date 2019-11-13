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ООС: боевики 15 раз нарушили режим "тишины", двое раненых

Среда, 13 ноября 2019, 06:40

12 ноября противник 15 раз открывал огонь, в результате чего ранения получили двое военнослужащих.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся вблизи Песков, Верхнеторецкого, Славного, Березового, Красногоровки, Марьинки, Тарамчука, Пищевика, Хутора Вольного, Пивденного, Золотого (за пределами участка разведения) и других населенных пунктов.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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