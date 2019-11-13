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Лукашенко – европейцам: Смотрите, чтобы демократия вас не похоронила

Среда, 13 ноября 2019, 09:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусских бизнесменов устраивает его режим правления.

Источник: DW с экономического форума в Вене 12 ноября

Прямая речь :"Меня многие упрекают: у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?...

Так зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила".

Детали: До экономического форума Лукашенко встретился с президентом Австрии и главой австрийского парламента.

Общаясь с журналистами после встречи с коллегой Александром ван дер Белленом, Лукашенко в ответ на вопрос о смертной казни в Беларуси заявил: "Вот в этом суть вашей демократии! Прежде чем требовать от кого-то отмены смертной казни, надо знать, что думает у тебя дома общество по этому вопросу".

Вопрос о правах человека в его стране тоже задел Лукашенко: "Что вам не нравится в Беларуси с правами человека?".

Ответом на вопрос о гражданских правах стал его монолог о правах социальных. Право на жизнь, право на работу, возможность трудиться на родине или за границей, а еще бесплатное образование и медицина.

"Назовите мне хоть одну страну ЕС, которая бы достигла такого уровня социальных гарантий!", – сказал Лукашенко.

Темы: ЛукашенкоБеларусьправа человека
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