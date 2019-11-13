Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пророссийская Соцпартия сформирует правительство меньшинства в Молдове

Среда, 13 ноября 2019, 16:07

Пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker, об этом говорится в заявлении социалистов 13 ноября.

В ПСРМ отметили, что не намерены создавать новое парламентское большинство ни с какой политической партией.

"Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций, и с Божьей помощью для страны!", - заявили социалисты.

Они отметили, что считают "несерьезным" и "политически инфантильным" требование блока ACUM сформировать новое правительство во главе с Майей Санду.

Социалисты подчеркнули, что "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям", поэтому, исходя из этого, ПСРМ решила сформировать правительство меньшинства.

Напомним, во вторник парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду.

Кроме Партии социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, инициативу отставки правительства поддержала Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваСоцпартия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: