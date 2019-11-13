На мине подорвался командир 128-й бригады Коростелёв, ему ампутировали стопу и голень

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Среда, 13 ноября 2019, 17:32

На Донбассе на мине подорвались комбриг 128 Закарпатской бригады Евгений Коростелёв и командир одного из взводов подразделения.

Источник: Facebook председателя Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Кириленко, 0312.ua

Детали: Военные подорвались на окраинах Мариуполя. Оба военные живы. Комбригу пришлось ампутировать правую стопу и левую голень. Он на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.

У его подчиненного множественные осколочные ранения, известно, что он в состоянии средней тяжести.

Об инциденте ранее сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко, отметив, что трагедия произошла не в районе разведения сил.

Прямая речь: "Сегодня днем (12 ноября – ред.) они выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги".

Евгений Коростелёв возглавил 128 огшбр в сентябре, ранее полковник Коростелёв был начальником артиллерии - заместителем командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ.

Темы: ООС Донецкая область Вооруженные силы


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