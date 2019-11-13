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9 обстрелов и без жертв: в штабе рассказали, где на Донбассе было горячее всего

Среда, 13 ноября 2019, 17:51

В среду боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, обошлось без потерь со стороны Объединенных сил.

Источник: вечерний брифинг пресс-центра Объединенных сил

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: Почти все обстрелы - 8 штук - оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Под огонь попали подразделения ОС вблизи Хутора Свободного, Луганского и Новолуганского, в районе Зайцевого, возле Орехова и неподалеку Новотошковского.

Еще один обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Лебединского.

Дословно: "В течение этих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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