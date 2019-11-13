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Зеленский дал добро обличителям коррупции

Среда, 13 ноября 2019, 18:36
Зеленский дал добро обличителям коррупции

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции.

Источник: сайт президента

Текст сообщения: "Закон определяет правовой статус обличителей –  лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним".

Детали: Закон также предусматривает условия освобождения обличителей коррупции от юридической ответственности и государственную защиту их прав.

В ОП сообщили, что документ согласовывает законодательство с международными стандартами.

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Предыстория:

  • Закон №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции Верховная Рада приняла 17 октября.
  • "За" проголосовали 252 нардепа. Документ поддержали 233 депутата фракции "Слуга народа" и 15 депутатов "Голоса".

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоррупциязаконодательство
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