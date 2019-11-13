Зеленский дал добро обличителям коррупции
Среда, 13 ноября 2019, 18:36
Президент Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции.
Источник: сайт президента
Текст сообщения: "Закон определяет правовой статус обличителей – лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним".
Детали: Закон также предусматривает условия освобождения обличителей коррупции от юридической ответственности и государственную защиту их прав.
В ОП сообщили, что документ согласовывает законодательство с международными стандартами.
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Предыстория:
Украинская правда