Зеленский дал добро обличителям коррупции

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обличителях коррупции.

Источник: сайт президента

Текст сообщения: "Закон определяет правовой статус обличителей – лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним".

Детали: Закон также предусматривает условия освобождения обличителей коррупции от юридической ответственности и государственную защиту их прав.

В ОП сообщили, что документ согласовывает законодательство с международными стандартами.

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