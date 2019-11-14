"Не будь дураком": Эрдоган вернул Трампу его письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв "не быть дураком".

Источник: пресс-конференции Трампа и Эрдогана, передает ТАСС

Прямая речь: "Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин ( командующий Силами демократической Сирии Мазлюм Кобани ) был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан".

Детали: Ранее BBC со ссылкой на источники в окружении Эрдогана сообщало, что президент Турции выбросил письмо, которое ему прислал Дональд Трамп, в мусорник. Издание уточняло, что это было письмо, в котором Дональд Трамп просит Эрдогана "не быть дураком".

Напомним: