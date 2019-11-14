"Не будь дураком": Эрдоган вернул Трампу его письмо
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Четверг, 14 ноября 2019, 02:34
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв "не быть дураком".
Источник: пресс-конференции Трампа и Эрдогана, передает ТАСС
Прямая речь: "Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин ( командующий Силами демократической Сирии Мазлюм Кобани ) был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан".
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции в котором призывал остановить вторжение Турции в Сирию.
- Американский лидер призывал Эрдогана "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". В нем Трамп также сообщил, что командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди выразил готовность провести переговоры с Эрдоганом.
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