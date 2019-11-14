В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим камни —  погибли 12 человек

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Четверг, 14 ноября 2019, 04:50

В Словакии в результате столкновения автобуса с грузовиком меньшей мере 12 человек погибли и еще 17 получили ранения.

Источник: Deutsche Welle

Детали: ДТП произошло 13 ноября, недалеко от города Нитра на западе страны. В автобусе находилось много школьников, которые возвращались домой после занятий. 

Сообщается, что водитель автобуса пытался избежать столкновения, но грузовик, перевозивший камни, ударил его в бок, после чего автобус перевернулся и попал в кювет.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, получив информацию о происшествии, прервал визит на Кипр.

Прямая речь: "В это время наши мысли с родителями, которые потеряли своих детей, своих родных и близких. Мы также думаем о раненых, которые должны получить максимально возможную помощь и уход. Мы все надеемся, что число жертв больше не будет расти".

Темы: авария Словакия


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