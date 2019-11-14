ООС: 17 обстрелов за сутки

13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.



Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксовано.З начале этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковское враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет ".