ООС: 17 обстрелов за сутки

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Четверг, 14 ноября 2019, 07:17

13 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 11 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 13 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксовано.З начале этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковское враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет ".

Темы: ООС Донбасс


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